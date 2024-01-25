Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает выпускать импортозамещающую продукцию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке корпорации развития Зеленограда в 2023 году. Это информация Сергея Собянина.



По словам пресс-службы МВД России, раскрываемость преступлений в сфере кибербезопасности в Москве возросла на четверть.

Волонтеры смогли найти тойтерьера Арчи, который уехал на электричке из Москвы в Чехов без своего хозяина, заявили поисковики.