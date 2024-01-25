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Новости

25 января, 23:00

Безопасность

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает выпускать импортозамещающую продукцию

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает выпускать импортозамещающую продукцию

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Новости часа: еще 10 тыс бюджетных мест для 9-классников создадут в колледжах Москвы

Собянин рассказал о работе столичной полиции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке корпорации развития Зеленограда в 2023 году. Это информация Сергея Собянина.

По словам пресс-службы МВД России, раскрываемость преступлений в сфере кибербезопасности в Москве возросла на четверть.

Волонтеры смогли найти тойтерьера Арчи, который уехал на электричке из Москвы в Чехов без своего хозяина, заявили поисковики.

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