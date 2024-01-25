Новости часа: еще 10 тыс бюджетных мест для 9-классников создадут в колледжах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В колледжах Москвы создадут еще 10 000 бюджетных мест для девятиклассников, заявил Сергей Собянин.

Количество грабежей в столице за последние 13 лет сократилось в 14 раз, сообщается на сайте мэра Москвы.

Московская канатная дорога возобновила работу после закрытия по техническим причинам, заявили в пресс-службе объекта.