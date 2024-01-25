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Новости

25 января, 22:00

Безопасность

Новости часа: еще 10 тыс бюджетных мест для 9-классников создадут в колледжах Москвы

Новости часа: еще 10 тыс бюджетных мест для 9-классников создадут в колледжах Москвы

Собянин рассказал о работе столичной полиции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В колледжах Москвы создадут еще 10 000 бюджетных мест для девятиклассников, заявил Сергей Собянин.

Количество грабежей в столице за последние 13 лет сократилось в 14 раз, сообщается на сайте мэра Москвы.

Московская канатная дорога возобновила работу после закрытия по техническим причинам, заявили в пресс-службе объекта.

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