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25 января, 19:30

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Собянин рассказал о работе столичной полиции

Собянин рассказал о работе столичной полиции

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В столице за последние 13 лет количество грабежей сократилось почти в 14 раз, а квартирных краж – более чем в 30 раз. Число преступлений в общественных местах также уменьшилось почти в три раза. Такую статистику привел Сергей Собянин.

Мэр столицы принял участие в заседании коллегии главного управления министерства внутренних дел по городу Москве. На нем подвели итоги деятельности московской полиции за 2023 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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