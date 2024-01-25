Собянин рассказал о работе столичной полиции

В столице за последние 13 лет количество грабежей сократилось почти в 14 раз, а квартирных краж – более чем в 30 раз. Число преступлений в общественных местах также уменьшилось почти в три раза. Такую статистику привел Сергей Собянин.

Мэр столицы принял участие в заседании коллегии главного управления министерства внутренних дел по городу Москве. На нем подвели итоги деятельности московской полиции за 2023 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.