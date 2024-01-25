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25 января, 22:15

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Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

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Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро

Новые удобные маршруты получат жители семи районов столицы. Улучшить транспортную доступность позволит новая Бирюлевская линия метро, которая находится на стадии проектирования, сообщил Сергей Собянин.

Известно, что строители уже приступили к подготовке территории. Бирюлевская линия будет полностью готова к 2028 году.

Через какие районы пройдет линия? И как повлияет метро на транспортную доступность этих районов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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