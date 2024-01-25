25 января, 16:45Новости
Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва запускает масштабную программу реорганизации среднего технического образования. В этом году на базе столичных колледжей создадут свыше 10 тысяч бюджетных мест, рассказал Сергей Собянин.
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