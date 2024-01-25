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Новости

25 января, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года

Новости часа: в вузах и колледжах Москвы обучаются более 900 тыс студентов

Новости часа: Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано – Собянин

Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро

"Мой район. Новости": завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва запускает масштабную программу реорганизации среднего технического образования. В этом году на базе столичных колледжей создадут свыше 10 тысяч бюджетных мест, рассказал Сергей Собянин.

Около четырех миллионов москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Еще одна оттепель может случиться в Москве в конце января. Об этом заявили синоптики.

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