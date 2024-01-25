Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва запускает масштабную программу реорганизации среднего технического образования. В этом году на базе столичных колледжей создадут свыше 10 тысяч бюджетных мест, рассказал Сергей Собянин.

Около четырех миллионов москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Еще одна оттепель может случиться в Москве в конце января. Об этом заявили синоптики.