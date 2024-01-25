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Новости

25 января, 15:45

Новости

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года

Новости часа: в вузах и колледжах Москвы обучаются более 900 тыс студентов

Новости часа: Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано – Собянин

Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро

"Мой район. Новости": завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием на бюджетные места в столичных колледжах увеличат на 50%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Экономика стала самой популярной специальностью у выпускников вузов Москвы в 2023 году. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Московская канатная дорога возобновила работу после закрытия по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба МКД.

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