25 января, 15:45Новости
Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием на бюджетные места в столичных колледжах увеличат на 50%. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Экономика стала самой популярной специальностью у выпускников вузов Москвы в 2023 году. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.
Московская канатная дорога возобновила работу после закрытия по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба МКД.