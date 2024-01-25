Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием на бюджетные места в столичных колледжах увеличат на 50%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Экономика стала самой популярной специальностью у выпускников вузов Москвы в 2023 году. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Московская канатная дорога возобновила работу после закрытия по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба МКД.