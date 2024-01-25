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25 января, 15:15

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Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

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Более 10 тысяч дополнительных мест откроют в московских колледжах. О планах модернизации среднего профессионального образования Сергей Собянин рассказал во время посещения Московского технологического колледжа на Автозаводской в День российского студенчества.

Спрос на специалистов со средним и профессиональным образованием в городе растет, и все больше москвичей выбирают продолжать обучение в колледжах. В 2023 году после 9 класса получить специальное образование решили 27,5 тысячи человек. Большинство поступили на бюджет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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