Новости часа: 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В четверг, 25 января, начинается шестой сезон проекта "Музыка в метро". Об этом сообщил Дептранс.

Примерно 320 пар поженились в Москве в зеркальную дату – 24 января 2024 года. Об этом сообщили в телеграм-канале управления ЗАГС столицы.