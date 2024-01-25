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Новости

Новости

25 января, 15:00

Общество

Новости часа: 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года

Новости часа: 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года

Новости часа: в вузах и колледжах Москвы обучаются более 900 тыс студентов

Новости часа: Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано – Собянин

Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро

"Мой район. Новости": завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы – Собянин

Собянин: Москва – столица российского студенчества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В четверг, 25 января, начинается шестой сезон проекта "Музыка в метро". Об этом сообщил Дептранс.

Примерно 320 пар поженились в Москве в зеркальную дату – 24 января 2024 года. Об этом сообщили в телеграм-канале управления ЗАГС столицы.

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