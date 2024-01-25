25 января, 13:45Общество
Новости часа: в вузах и колледжах Москвы обучаются более 900 тыс студентов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 тысяч человек учатся в вузах и колледжах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве запустили третий поток архивного проекта для школьников и студентов колледжей. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до конца недели. О погодных условиях предупредили синоптики.