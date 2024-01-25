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Новости

Новости

25 января, 13:45

Общество

Новости часа: в вузах и колледжах Москвы обучаются более 900 тыс студентов

Новости часа: в вузах и колледжах Москвы обучаются более 900 тыс студентов

Новости часа: Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано – Собянин

Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро

"Мой район. Новости": завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы – Собянин

Собянин: Москва – столица российского студенчества

Новости часа: в каталоге портала поставщиков Москвы уже 2,6 миллиона наименований

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 тысяч человек учатся в вузах и колледжах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве запустили третий поток архивного проекта для школьников и студентов колледжей. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до конца недели. О погодных условиях предупредили синоптики.

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