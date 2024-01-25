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25 января, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Новости часа: Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано – Собянин

Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро

"Мой район. Новости": завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы – Собянин

Собянин: Москва – столица российского студенчества

Новости часа: в каталоге портала поставщиков Москвы уже 2,6 миллиона наименований

Новости часа: в Москве появится крупнейший в РФ комплекс по ремонту метропоездов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве отреставрируют историческое здание Биржи на Ильинке. В рамках работ в порядок приведут фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы, заявил Сергей Собянин.

Около четырех миллионов москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Студенты 25 января могут бесплатно посетить смотровую площадку ЦДМ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба магазина.

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