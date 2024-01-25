Новости часа: Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве отреставрируют историческое здание Биржи на Ильинке. В рамках работ в порядок приведут фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы, заявил Сергей Собянин.

Около четырех миллионов москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Студенты 25 января могут бесплатно посетить смотровую площадку ЦДМ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба магазина.