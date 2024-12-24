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Новости

24 декабря, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Новости часа: Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым Годом и вручил госнаграды

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 24 декабря.

В преддверии Нового года Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с наступающими праздниками и вручил государственные награды. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии. Глава города наградил москвичей, которым присвоили такие почетные звания, как "Заслуженный врач", "Заслуженный учитель" и другие.

Тем временем в городе идет подготовка к строительству еще одной станции Рублево-Архангельской линии метро "Серебряный Бор". Она появится на улице Паршина.

Вместе с тем в ближайшие часы в столице ожидаются туман и гололедица. Видимость на дорогах снизится до 200 метров, предупредили в Комплексе городского хозяйства. В связи с этим водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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