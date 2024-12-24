Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 24 декабря.

В преддверии Нового года Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с наступающими праздниками и вручил государственные награды. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии. Глава города наградил москвичей, которым присвоили такие почетные звания, как "Заслуженный врач", "Заслуженный учитель" и другие.

Тем временем в городе идет подготовка к строительству еще одной станции Рублево-Архангельской линии метро "Серебряный Бор". Она появится на улице Паршина.

Вместе с тем в ближайшие часы в столице ожидаются туман и гололедица. Видимость на дорогах снизится до 200 метров, предупредили в Комплексе городского хозяйства. В связи с этим водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

