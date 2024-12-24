Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поддержка бизнеса городом обеспечила рост инвестиций в экономику Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Часть парка "Ангарские пруды" благоустроят по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Почти 60 тысяч московских школьников написали тренировочный ЕГЭ, рассказали в департаменте образования.