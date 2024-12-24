Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 16:00

Новости

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы

Собянин: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

На Рублево-Архангельской линии метро завершена проходка тоннелей

Собянин: девять общественных пространств благоустроили в ЮВАО в этом году

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поддержка бизнеса городом обеспечила рост инвестиций в экономику Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Часть парка "Ангарские пруды" благоустроят по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Почти 60 тысяч московских школьников написали тренировочный ЕГЭ, рассказали в департаменте образования.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородблагоустройствообразованиеобществовидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика