Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы

Собянин: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

На Рублево-Архангельской линии метро завершена проходка тоннелей

Собянин: девять общественных пространств благоустроили в ЮВАО в этом году

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Москва и Минск подписали совместное заявление

Собянин совершил рабочий визит в Минск

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в порядок привели территории у МГУ, РУДН, МГТУ имени Баумана и Росбиотеха, сообщил Сергей Собянин.

Добровольцы в новогодних костюмах посетили пациентов детских больниц Москвы, сообщили власти города.

Прогулочный маршрут по центру столицы появился в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте mos.ru.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
мэр МосквыгородблагоустройствообществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика