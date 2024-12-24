Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в порядок привели территории у МГУ, РУДН, МГТУ имени Баумана и Росбиотеха, сообщил Сергей Собянин.

Добровольцы в новогодних костюмах посетили пациентов детских больниц Москвы, сообщили власти города.

Прогулочный маршрут по центру столицы появился в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте mos.ru.