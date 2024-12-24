Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы

Территории у нескольких крупных университетов благоустроили в Москве в этом году. Подробности в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В столице привели в порядок сквер у главного здания МГУ и еще несколько улиц – Менделеевскую, Академика Хохлова, а также Лебедева. Фонарям там вернули исторический цвет и заменили поврежденные элементы. Изменения произошли также у РУДН.

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