24 декабря, 13:45Новости
Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы
Территории у нескольких крупных университетов благоустроили в Москве в этом году. Подробности в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
В столице привели в порядок сквер у главного здания МГУ и еще несколько улиц – Менделеевскую, Академика Хохлова, а также Лебедева. Фонарям там вернули исторический цвет и заменили поврежденные элементы. Изменения произошли также у РУДН.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.