Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 13:45

Новости

Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы

Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы

Собянин: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

На Рублево-Архангельской линии метро завершена проходка тоннелей

Собянин: девять общественных пространств благоустроили в ЮВАО в этом году

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Москва и Минск подписали совместное заявление

Собянин совершил рабочий визит в Минск

Москва и Минск подписали совместное заявление о взаимодействии

Территории у нескольких крупных университетов благоустроили в Москве в этом году. Подробности в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В столице привели в порядок сквер у главного здания МГУ и еще несколько улиц – Менделеевскую, Академика Хохлова, а также Лебедева. Фонарям там вернули исторический цвет и заменили поврежденные элементы. Изменения произошли также у РУДН.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика