24 декабря, 13:00Новости
Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рост инвестиций в столичную экономику связан с поддержкой бизнеса городом. Об этом заявил Сергей Собянин.
Соловьиный пруд привели в порядок на юго-западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Модульный детсад построили на месте бывшего Черкизовского рынка, рассказали в Мосгосстройнадзоре.