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Новости

Новости

24 декабря, 13:00

Новости

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

На Рублево-Архангельской линии метро завершена проходка тоннелей

Собянин: девять общественных пространств благоустроили в ЮВАО в этом году

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Москва и Минск подписали совместное заявление

Собянин совершил рабочий визит в Минск

Москва и Минск подписали совместное заявление о взаимодействии

Сергей Собянин: Москва и Минск будут развивать сотрудничество в разных сферах

Новости часа: Москва и Минск усилят экономические и социальные связи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рост инвестиций в столичную экономику связан с поддержкой бизнеса городом. Об этом заявил Сергей Собянин.

Соловьиный пруд привели в порядок на юго-западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Модульный детсад построили на месте бывшего Черкизовского рынка, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

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