Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рост инвестиций в столичную экономику связан с поддержкой бизнеса городом. Об этом заявил Сергей Собянин.

Соловьиный пруд привели в порядок на юго-западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Модульный детсад построили на месте бывшего Черкизовского рынка, рассказали в Мосгосстройнадзоре.