Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проходку тоннелей между станциями "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева" завершили. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве растет спрос на покупку и аренду деловой недвижимости, сообщила заммэра Мария Багреева.

Более трех тысяч предприятий стали партнерами столичных колледжей, заявили в департаменте образования.