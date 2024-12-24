24 декабря, 11:45Новости
Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проходку тоннелей между станциями "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева" завершили. Об этом рассказал Сергей Собянин.
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