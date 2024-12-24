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Новости

24 декабря, 11:45

Новости

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

На Рублево-Архангельской линии метро завершена проходка тоннелей

Собянин: девять общественных пространств благоустроили в ЮВАО в этом году

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Москва и Минск подписали совместное заявление

Собянин совершил рабочий визит в Минск

Москва и Минск подписали совместное заявление о взаимодействии

Сергей Собянин: Москва и Минск будут развивать сотрудничество в разных сферах

Новости часа: Москва и Минск усилят экономические и социальные связи

Новости часа: Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой 25 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проходку тоннелей между станциями "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева" завершили. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве растет спрос на покупку и аренду деловой недвижимости, сообщила заммэра Мария Багреева.

Более трех тысяч предприятий стали партнерами столичных колледжей, заявили в департаменте образования.

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