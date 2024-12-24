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24 декабря, 08:45

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Собянин: девять общественных пространств благоустроили в ЮВАО в этом году

Собянин: девять общественных пространств благоустроили в ЮВАО в этом году

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В этом сезоне благоустроили девять общественных пространств в ЮВАО. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Например, в районе Лефортово рядом с Екатерининским дворцом преобразился Краснокурсантский сквер. Там привели в порядок входную группу, при этом сохранили композицию "Кавалькада", созданную в 1999 году. Также в Лефортове благоустроили сквер 65-летия Победы. Там отремонтировали мемориал и фонтан. Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в районе Кузьминки на Окской улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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