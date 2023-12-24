Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Планировку двух территорий в районах Черемушки и Останкинский утвердили в Москве. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, программе реновации уделяют особое внимание. Так, написал мэр, в общей сложности для этих целей в двух районах построят свыше 200 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, указал градоначальник, в Черемушках появится школа с детским садом и наземный паркинг, а в Останкинском районе – спортивные объекты и офисные здания.

Кураторы ЦОДД за 2023 год в схему движения на столичных дорогах внесли свыше тысячи изменений. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, это делалось с учетом пожелания москвичей. Он отметил, что на многих участках удалось снизить аварийность и сократить время в пути для водителей.

Проекту "Искренний сервис" столичных центров госуслуг исполнилось шесть лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что сервис создали, чтобы москвичи получали внимательное и душевное отношение. Сотрудникам офиса было поручено находить к каждому обратившемуся индивидуальный подход, написал градоначальник, добавив, что благодаря работе сервиса житель уходит из центра госуслуг не только с решенной проблемой, но и с позитивным настроением.

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