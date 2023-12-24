Новости часа: в столице обновили фасады четырех городских вокзалов МЦД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На фасадах четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров установили святящиеся вывески с названиями. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Также стало известно, что в Кузьминках на неэффективно используемых участках построят жилье по программе реновации.

Сергей Собянин сообщил, что к Новому году Москву украсили около пяти тысяч световых декоративных конструкций. Для украшения Москвы используют современное оборудование: оно потребляет меньше энергии и работают в любых метеоусловиях.