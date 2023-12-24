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24 декабря, 13:30

Город

Новости часа: в столице обновили фасады четырех городских вокзалов МЦД

Новости часа: в столице обновили фасады четырех городских вокзалов МЦД

Новости часа: Собянин утвердил планировку территорий по КРТ в двух районах столицы

Собянин утвердил планировку территорий по КРТ в районах Черемушки и Останкинский

К Новому году в столице установили около 5 тыс световых конструкций – Собянин

Производство транспортных карт "Тройка" стало полностью российским – Собянин

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Около 80 тыс человек в год решили переселять на пике программы реновации в столице

Компьютерное зрение в медицине будет применяться на постоянной основе – Собянин

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"Мой район. Навигатор": сервис "Наша свадьба" запустили в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На фасадах четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров установили святящиеся вывески с названиями. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Также стало известно, что в Кузьминках на неэффективно используемых участках построят жилье по программе реновации.

Сергей Собянин сообщил, что к Новому году Москву украсили около пяти тысяч световых декоративных конструкций. Для украшения Москвы используют современное оборудование: оно потребляет меньше энергии и работают в любых метеоусловиях.

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