Новости часа: Собянин утвердил планировку территорий по КРТ в двух районах столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Утверждена планировка двух территорий в районах Черемушки и Останкинский для строительства жилья по реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы сообщил, что к Новому году Москву украсили около пяти тысяч световых декоративных конструкций. Для украшения Москвы используют современное оборудование: оно потребляет меньше энергии и работают в любых метеоусловиях

28 декабря в Московском зоопарке начинается традиционная акция по сбору елей. Сдать хвойные деревья можно будет с 28 декабря по 10 января.