Собянин поручил перевести услуги по обмену и приватизации жилья в электронный вид

Обменять и приватизировать жилье можно будет в электронном виде. Перевести услуги в онлайн поручил Сергей Собянин.

Это поможет сэкономить время порядка 40 тысяч человек в год. Упростят получение согласия на обмен жилья по договорам социального найма и само заключение договоров – это будет занимать 20 рабочих дней. Подпись документов по соцнайму жилья, которое принадлежит городу, – 30 рабочих дней. Процесс приватизации, а также деприватизации – 46 и 23 рабочих дня соответственно.

Получить эти услуги можно будет как в центрах "Мои документы", так и онлайн. Заявки начнут принимать на mos.ru. Новые правила вступят в силу в течение 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.