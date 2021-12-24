Правительство Москвы расширит участие малого бизнеса в госзакупках

Москва расширит участие малых предприятий и социально ориентированных НКО в госзакупках. Данное распоряжение подписал Сергей Собянин. Начальная цена контрактов повысится с 3 до 20 миллионов рублей.

В этом году в госзакупках приняли участие около 40 тысяч представителей малого бизнеса. Почти половину необходимых товаров и услуг город приобрел именно у них. В списке популярных категорий – строительные, хозяйственные и медицинские товары, а также бытовая техника.

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