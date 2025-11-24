Мэр Москвы принял участие в Совете при полномочном представителе президента России в ЦФО

В Москве прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) под председательством Игоря Щеголева. Участие в нем принял Сергей Собянин.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы повышения эффективности отбора подрядчиков и вовлечения ответственного бизнеса в рамках национальных целей развития страны.

По итогам мероприятия было принято решение, что индекс деловой репутации и ресурсообеспеченности будет учитываться при отборе строительных подрядчиков. В том числе это касается возведения объектов в рамках национальных проектов.

