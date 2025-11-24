Собянин рассказал, какие спорткластеры около жилых кварталов появились в Москве

Благоустройство спортивных зон завершено в Куркине, Зеленограде, Богородском, Новогирееве и Ивановском. Как отметил Сергей Собянин, инфраструктуру создавали с учетом пожеланий москвичей. Теперь каждый житель сможет выбрать удобное место для тренировок на свежем воздухе.

В ходе работ по благоустройству территории парка "Дубрава" обновлена спортивная инфраструктура, площадки для игровых видов спорта, волейбола, баскетбола, мини-футбола, установлены столы для тенниса. По просьбам жителей установлены зрительские трибуны.

В ходе работ также обновлены площадки для воркаута и различных спортивных активностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.