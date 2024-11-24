Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 24 ноября.

Уже 45 жилых комплексов ввели в эксплуатацию на севере Москвы по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, современные квартиры в округе получили более 18,5 тысячи жителей. Сейчас строят и проектируют еще около 50 новостроек.

Метеорологическая зима пришла в Москву. За последние сутки в городе выпало до 10 сантиметров снега. В городе работает снегоуборочная техника, коммунальные службы чистят дороги и тротуары.

36 новых спортивных объектов появятся в Москве в ближайшие три года. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, в 2025 году планируют завершить строительство ФОКа в Северном Измайлове. Скоро откроются и три спорткомплекса с бассейнами в районах Левобережный, Лосиноостровский и Москворечье-Сабурово.