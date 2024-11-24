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Новости

24 ноября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Собянин рассказал о реализации программы реновации на севере Москвы

12 перинатальных центров Москвы оборудовали реанимации видеонаблюдением за новорожденными

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 ноября

Круизные теплоходы приняли более 370 тыс пассажиров в Москве с весны этого года

Собянин сообщил, что спортивные учреждения получили почти 226 тыс "квадратов" недвижимости

Завершена реставрация фасадов здания Горного института МИСиС

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 7 и 8 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 24 ноября.

Уже 45 жилых комплексов ввели в эксплуатацию на севере Москвы по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, современные квартиры в округе получили более 18,5 тысячи жителей. Сейчас строят и проектируют еще около 50 новостроек.

Метеорологическая зима пришла в Москву. За последние сутки в городе выпало до 10 сантиметров снега. В городе работает снегоуборочная техника, коммунальные службы чистят дороги и тротуары.

36 новых спортивных объектов появятся в Москве в ближайшие три года. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, в 2025 году планируют завершить строительство ФОКа в Северном Измайлове. Скоро откроются и три спорткомплекса с бассейнами в районах Левобережный, Лосиноостровский и Москворечье-Сабурово.

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