Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Мамы могут подключить видеонаблюдение за кроваткой новорожденного ребенка, если он оказался в отделении реанимации и патологии столичной больницы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Такую возможность предоставляют 12 московских детских стационаров, роддомов и перинатальных центров. Доступ к видеонаблюдению за кроваткой ребенка можно получить в электронной медицинской карте (ЭМК) на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

