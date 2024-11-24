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Новости

24 ноября, 13:15

Новости

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

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Мамы могут подключить видеонаблюдение за кроваткой новорожденного ребенка, если он оказался в отделении реанимации и патологии столичной больницы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Такую возможность предоставляют 12 московских детских стационаров, роддомов и перинатальных центров. Доступ к видеонаблюдению за кроваткой ребенка можно получить в электронной медицинской карте (ЭМК) на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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