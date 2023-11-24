24 ноября, 23:45Город
Новости часа: Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту, сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
16 домов введено в эксплуатацию на северо-западе Москвы по программе реновации, заявил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Движение трамваев до станции метро "Университет" восстановят с 25 ноября. Это информация столичного Дептранса.