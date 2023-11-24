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Новости

24 ноября, 23:45

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Новости часа: Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья

Новости часа: Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья

Новости часа: каток в Парке Горького в Москве увеличился – мэр

Новости часа: 30 экипажей ЦОДД круглосуточно следят за движением в Москве

Новости часа: центр женского здоровья открыли в Москве

Столичный завод начал собирать вагоны "Москва-2020" улучшенной модификации

Новости часа: 396 лыжных трасс откроют этой зимой в Москве

Первый в столице центр женского здоровья открыли в Москве

Новый центр женского здоровья открылся на улице Новаторов в Москве

Новости часа: в Москве будет работать 4 тыс площадок для зимних развлечений

Собянин: ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тыс наград

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту, сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

16 домов введено в эксплуатацию на северо-западе Москвы по программе реновации, заявил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Движение трамваев до станции метро "Университет" восстановят с 25 ноября. Это информация столичного Дептранса.

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