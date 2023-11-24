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24 ноября, 23:30

Транспорт

Новости часа: каток в Парке Горького в Москве увеличился – мэр

Новости часа: каток в Парке Горького в Москве увеличился – мэр

Новости часа: 30 экипажей ЦОДД круглосуточно следят за движением в Москве

Новости часа: центр женского здоровья открыли в Москве

Столичный завод начал собирать вагоны "Москва-2020" улучшенной модификации

Новости часа: 396 лыжных трасс откроют этой зимой в Москве

Первый в столице центр женского здоровья открыли в Москве

Новый центр женского здоровья открылся на улице Новаторов в Москве

Новости часа: в Москве будет работать 4 тыс площадок для зимних развлечений

Собянин: ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тыс наград

Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каток Москвы в Парке Горького в этом году стал еще больше. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение ограничат на Юго-Восточной хорде с 27 ноября до 21 декабря из-за строительных работ. Это информация столичного Дептранса.

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада, уточнили в пресс-службе ведомства.

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