Новости часа: каток в Парке Горького в Москве увеличился – мэр

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каток Москвы в Парке Горького в этом году стал еще больше. Об этом рассказал Сергей Собянин.



Движение ограничат на Юго-Восточной хорде с 27 ноября до 21 декабря из-за строительных работ. Это информация столичного Дептранса.



ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада, уточнили в пресс-службе ведомства.