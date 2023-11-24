24 ноября, 23:00Город
Новости часа: 30 экипажей ЦОДД круглосуточно следят за движением в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рассказал о 30 экипажах дорожного патруля, которые круглосуточно следят за движением в городе.
Мэр Москвы сообщил о более 4 000 мест с зимними развлечениями, которые подготовили для жителей и гостей столицы.
Высшая школа экономики расширит программы подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта, указали в пресс-службе ВУЗа.