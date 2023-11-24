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Новости

24 ноября, 23:00

Город

Новости часа: 30 экипажей ЦОДД круглосуточно следят за движением в Москве

Новости часа: 30 экипажей ЦОДД круглосуточно следят за движением в Москве

Новости часа: центр женского здоровья открыли в Москве

Столичный завод начал собирать вагоны "Москва-2020" улучшенной модификации

Новости часа: 396 лыжных трасс откроют этой зимой в Москве

Первый в столице центр женского здоровья открыли в Москве

Новый центр женского здоровья открылся на улице Новаторов в Москве

Новости часа: в Москве будет работать 4 тыс площадок для зимних развлечений

Собянин: ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тыс наград

Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рассказал о 30 экипажах дорожного патруля, которые круглосуточно следят за движением в городе.

Мэр Москвы сообщил о более 4 000 мест с зимними развлечениями, которые подготовили для жителей и гостей столицы.

Высшая школа экономики расширит программы подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта, указали в пресс-службе ВУЗа.

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