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Новости

24 ноября, 22:45

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Новости часа: центр женского здоровья открыли в Москве

Новости часа: центр женского здоровья открыли в Москве

Столичный завод начал собирать вагоны "Москва-2020" улучшенной модификации

Новости часа: 396 лыжных трасс откроют этой зимой в Москве

Первый в столице центр женского здоровья открыли в Москве

Новый центр женского здоровья открылся на улице Новаторов в Москве

Новости часа: в Москве будет работать 4 тыс площадок для зимних развлечений

Собянин: ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тыс наград

Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин в преддверии Дня матери открыл центр женского здоровья и неонатальный центр.

Программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса продлили в Москве, говорится в соответствующем постановлении.

Радиостанции холдинга "Москва Медиа" – "Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM – стали обладателями наград премии "Радиомания", сообщили в пресс-службе холдинга.

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