Новости часа: центр женского здоровья открыли в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин в преддверии Дня матери открыл центр женского здоровья и неонатальный центр.



Программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса продлили в Москве, говорится в соответствующем постановлении.

Радиостанции холдинга "Москва Медиа" – "Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM – стали обладателями наград премии "Радиомания", сообщили в пресс-службе холдинга.