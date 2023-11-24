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Новости

Новости

24 ноября, 20:00

Город

Новости часа: в Москве будет работать 4 тыс площадок для зимних развлечений

Новости часа: в Москве будет работать 4 тыс площадок для зимних развлечений

Собянин: ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тыс наград

Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Собянин открыл первый в столице центр женского здоровья

Новости часа: ученики московских школ искусств получили около 27 тыс наград за 2023 год

Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Новости часа: мэр продлил программу льготного факторинга для столичных предпринимателей

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех тысяч мест с зимними развлечениями подготовлено в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новейший поезд с новым цветом интерьера запустят в метро в 2024 году. Об этом сообщил Дептранс.

Высшая школа экономики расширит программы подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

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