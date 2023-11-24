24 ноября, 20:00Город
Новости часа: в Москве будет работать 4 тыс площадок для зимних развлечений
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех тысяч мест с зимними развлечениями подготовлено в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Новейший поезд с новым цветом интерьера запустят в метро в 2024 году. Об этом сообщил Дептранс.
Высшая школа экономики расширит программы подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.