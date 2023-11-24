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24 ноября, 18:15

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Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Собянин открыл первый в столице центр женского здоровья

Новости часа: ученики московских школ искусств получили около 27 тыс наград за 2023 год

Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Новости часа: мэр продлил программу льготного факторинга для столичных предпринимателей

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту. Мэр отметил, что в Москве планируется полностью реформировать систему женской консультации в ближайшие 3–4 года

Стоимость разблокировки карты "Тройка" на МЦД составит 198 рублей с 1 декабря. Об этом сообщил Дептранс.

Минтранс призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах Подмосковья в выходные, 25 и 26 ноября, в связи с непогодой.

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