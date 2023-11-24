Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту. Мэр отметил, что в Москве планируется полностью реформировать систему женской консультации в ближайшие 3–4 года

Стоимость разблокировки карты "Тройка" на МЦД составит 198 рублей с 1 декабря. Об этом сообщил Дептранс.

Минтранс призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах Подмосковья в выходные, 25 и 26 ноября, в связи с непогодой.