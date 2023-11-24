24 ноября, 17:15Экономика
Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту. Мэр напомнил, что в столице продолжается проводиться модернизация всей системы здравоохранения
Зеркала установили на 27 станциях МЦД-3 и МЦД-4. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.
Более 100 автомобилей модели "Москвич 6" продали с конца октября. Таковы данные завода.