Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту. Мэр напомнил, что в столице продолжается проводиться модернизация всей системы здравоохранения

Зеркала установили на 27 станциях МЦД-3 и МЦД-4. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 100 автомобилей модели "Москвич 6" продали с конца октября. Таковы данные завода.