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24 ноября, 17:15

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Собянин открыл первый в столице центр женского здоровья

Собянин открыл первый в столице центр женского здоровья

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В преддверии Дня матери Сергей Собянин открыл новый неонатальный корпус с центром женского здоровья. Он входит в состав перинатального центра больницы № 31 на улице Новаторов.

Градоначальник добавил, что власти совместно с медиками создали новый современный стандарт оказания помощи в женской консультации. Первый такой проект открылся на базе 31-й больницы, отметил Собянин.

Также мэр напомнил, что в столице продолжается модернизация всей системы здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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