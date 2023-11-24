Собянин открыл первый в столице центр женского здоровья

В преддверии Дня матери Сергей Собянин открыл новый неонатальный корпус с центром женского здоровья. Он входит в состав перинатального центра больницы № 31 на улице Новаторов.

Градоначальник добавил, что власти совместно с медиками создали новый современный стандарт оказания помощи в женской консультации. Первый такой проект открылся на базе 31-й больницы, отметил Собянин.

Также мэр напомнил, что в столице продолжается модернизация всей системы здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.