24 ноября, 17:15Город
Собянин открыл первый в столице центр женского здоровья
В преддверии Дня матери Сергей Собянин открыл новый неонатальный корпус с центром женского здоровья. Он входит в состав перинатального центра больницы № 31 на улице Новаторов.
Градоначальник добавил, что власти совместно с медиками создали новый современный стандарт оказания помощи в женской консультации. Первый такой проект открылся на базе 31-й больницы, отметил Собянин.
Также мэр напомнил, что в столице продолжается модернизация всей системы здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.