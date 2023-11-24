Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы обновили архитектурную подсветку Московского дворца молодежи. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ.

Теплая и снежная погода сохранится в Москве до 27 ноября, потом начнется похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.