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Новости

24 ноября, 16:15

Общество

Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Новости часа: мэр продлил программу льготного факторинга для столичных предпринимателей

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы обновили архитектурную подсветку Московского дворца молодежи. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ.

Теплая и снежная погода сохранится в Москве до 27 ноября, потом начнется похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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