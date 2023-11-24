Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ученики столичных школ искусств выступают на концертах по всему миру и становятся лауреатами престижных конкурсов. Они получили около 27 тысяч наград за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ЦОДД рекомендовал автомобилистам вечером в пятницу, 24 ноября, пересесть на общественный транспорт. В столице идет снегопад.

Катки с искусственным льдом открывают 24 ноября в столице. Об этом сообщили городские власти.