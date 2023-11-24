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24 ноября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ученики столичных школ искусств выступают на концертах по всему миру и становятся лауреатами престижных конкурсов. Они получили около 27 тысяч наград за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ЦОДД рекомендовал автомобилистам вечером в пятницу, 24 ноября, пересесть на общественный транспорт. В столице идет снегопад.

Катки с искусственным льдом открывают 24 ноября в столице. Об этом сообщили городские власти.

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