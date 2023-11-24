Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 15:30

Общество

Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Ученики столичных школ искусств выступают на концертах по всему миру и становятся лауреатами престижных конкурсов. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

За этот год ребята из школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград. Они выступали на многих российских и зарубежных площадках. Так, ученики музыкальной школы № 76 в июне играли на концерте в Карнеги-холле Нью-Йорка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика