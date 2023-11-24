Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Ученики столичных школ искусств выступают на концертах по всему миру и становятся лауреатами престижных конкурсов. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

За этот год ребята из школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград. Они выступали на многих российских и зарубежных площадках. Так, ученики музыкальной школы № 76 в июне играли на концерте в Карнеги-холле Нью-Йорка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.