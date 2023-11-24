Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На территории ВДНХ в столице отреставрировали более 30 объектов культурного наследия, сообщил Сергей Собянин.

В Москве коммунальные службы приступили к очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице открыли консультационный центр по имущественно-земельным вопросам. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.