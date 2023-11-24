Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ближайшие 2 года метро Москвы получит более 500 улучшенных вагонов "Москва–2020". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 600 ветхих зданий восстановили в столице с 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Новая неделя в Москве начнется со снегопада и ветра со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.