Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 14:30

Общество

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ближайшие 2 года метро Москвы получит более 500 улучшенных вагонов "Москва–2020". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 600 ветхих зданий восстановили в столице с 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Новая неделя в Москве начнется со снегопада и ветра со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородобществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика