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24 ноября, 13:45

Происшествия

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Мэр Москвы рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для столичной подземки. Новая модель поступит в метро столицы в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков сократилось в Москве на 17%. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Московский проект получил спецприз премии "Лидеры искусственного интеллекта". Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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