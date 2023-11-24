Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для столичной подземки. Новая модель поступит в метро столицы в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков сократилось в Москве на 17%. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Московский проект получил спецприз премии "Лидеры искусственного интеллекта". Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.