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Новости

24 ноября, 13:15

Общество

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Мэр Москвы рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Собянин: более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве ликвидируют последствия снегопада. Осадки будут продолжаться в течение всего 24 ноября, отметили в комплексе горхозяйства.

Более 100 автомобилей модели "Москвич 6" продали с конца октября. Таковы данные завода.

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