Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве ликвидируют последствия снегопада. Осадки будут продолжаться в течение всего 24 ноября, отметили в комплексе горхозяйства.

Более 100 автомобилей модели "Москвич 6" продали с конца октября. Таковы данные завода.