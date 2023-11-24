Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял решение продлить программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса. Известно, что предприниматели из столицы заключили свыше 830 договоров факторинга на общую сумму более 24 миллиардов рублей.

В центрах госуслуг Москвы можно отправить поздравление ко Дню матери. С 24 по 26 ноября все желающие могут отправить оттуда праздничную почтовую открытку.

Выпавший в столице снег не растает до весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.