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24 ноября, 12:45

Общество

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял решение продлить программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса. Известно, что предприниматели из столицы заключили свыше 830 договоров факторинга на общую сумму более 24 миллиардов рублей.

В центрах госуслуг Москвы можно отправить поздравление ко Дню матери. С 24 по 26 ноября все желающие могут отправить оттуда праздничную почтовую открытку.

Выпавший в столице снег не растает до весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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