Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ближайшие два года метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020".Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве открыли центр помощи бизнесу и гражданам по земельно-имущественным вопросам. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Платежными стикерами крупнейших банков можно оплатить проезд на любом турникете метро, МЦК, в наземном транспорте. О новых вариантах оплаты рассказал заммэра Максим Ликсутов.