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24 ноября, 12:30

Экономика

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Мэр Москвы рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Собянин: более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на западе Москвы

Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в 2024 году – Собянин

Собянин: в Москве создали центр анализа и разработок беспилотных авиасистем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ближайшие два года метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020".Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве открыли центр помощи бизнесу и гражданам по земельно-имущественным вопросам. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Платежными стикерами крупнейших банков можно оплатить проезд на любом турникете метро, МЦК, в наземном транспорте. О новых вариантах оплаты рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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