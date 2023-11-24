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Новости

24 ноября, 11:30

Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Мэр Москвы рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Собянин: более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на западе Москвы

Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в 2024 году – Собянин

Собянин: в Москве создали центр анализа и разработок беспилотных авиасистем

Новости часа: 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем

Новости часа: 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ. Москвичи смогут проголосовать за лучше проекты реставрации на портале "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Станцию "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В Москве на 17% сократилось количество аварий с автобусами коммерческих перевозчиков, работающими по госконтрактам. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

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