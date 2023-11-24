Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ. Москвичи смогут проголосовать за лучше проекты реставрации на портале "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Станцию "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В Москве на 17% сократилось количество аварий с автобусами коммерческих перевозчиков, работающими по госконтрактам. Об этом заявили в Дептрансе столицы.