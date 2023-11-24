Собянин: более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

Более 30 объектов культурного наследия отреставрированы на ВДНХ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



Среди них – павильоны "Центральный", "Физика", "Металлургия", "Космос" и многие другие. Также специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос".

За наиболее понравившиеся отреставрированные объекты культурного наследия на ВДНХ можно проголосовать в проекте "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.