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24 ноября, 11:00

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Собянин: более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

Собянин: более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

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Более 30 объектов культурного наследия отреставрированы на ВДНХ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Среди них – павильоны "Центральный", "Физика", "Металлургия", "Космос" и многие другие. Также специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос".

За наиболее понравившиеся отреставрированные объекты культурного наследия на ВДНХ можно проголосовать в проекте "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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