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Новости

24 ноября, 07:15

Технологии

Собянин: в Москве создали центр анализа и разработок беспилотных авиасистем

Собянин: в Москве создали центр анализа и разработок беспилотных авиасистем

Новости часа: 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем

Новости часа: 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

"Мой район. Навигатор": станцию "Тютчевская" украсят строками из произведений поэта

"Мой район. Навигатор": готовность станции метро "Тютчевская" составила 80%

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем

Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин рассказал о создании социальной инфраструктуры по реновации в ЮАО

В индустриальном парке "Руднево" открылся Центр коллективного пользования на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем, рассказал Сергей Собянин. Площадка объединяет ведущих российских разработчиков и производителей дронов.

В центре есть все необходимое не только для изготовления комплектующих к аппаратам, но и для испытаний, а также полноценной научно-исследовательской деятельности. В число его резидентов в настоящее время входят 12 компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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