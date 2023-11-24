Собянин: в Москве создали центр анализа и разработок беспилотных авиасистем

В индустриальном парке "Руднево" открылся Центр коллективного пользования на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем, рассказал Сергей Собянин. Площадка объединяет ведущих российских разработчиков и производителей дронов.

В центре есть все необходимое не только для изготовления комплектующих к аппаратам, но и для испытаний, а также полноценной научно-исследовательской деятельности. В число его резидентов в настоящее время входят 12 компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.