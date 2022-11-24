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Московскую систему распознавания лиц могут внедрить во всех регионах РФ – Собянин

Московскую систему распознавания лиц могут внедрить во всех регионах РФ – Собянин

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Московскую систему распознавания лиц могут внедрить в российских регионах. Об этом сообщил Сергей Собянин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

По его словам, за последние два года благодаря данной системе удалось обнаружить около 28 тысяч человек. В основном это были те, кто находился в розыске.

Мэр подчеркнул, что такие меры напрямую влияют на безопасность в городе. Например, кратно уменьшились и случаи угона машин, так как московская система отслеживает движение транспорта и обеспечивает поиск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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