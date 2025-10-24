Форма поиска по сайту

24 октября, 09:45

Мэр Москвы

Собянин: шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

Собянин: шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

Шесть крупных общественных пространств благоустроили на востоке Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Игровые комплексы построили около Ивановских прудов. В Вишняках установили скейт-парк и памп-трек.

В районе Косино-Ухтомский и в Богородском, где много социальных учреждений и жилых домов, обустроили мини-амфитеатры с подсветкой и парковыми качелями. Также в этом году возле Суздальского пруда организовали комфортные прогулочные зоны с видовыми площадками и местами для отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

