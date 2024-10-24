Новости часа: Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пойме реки Яузы создали самый большой линейный парк в Европе. Об этом сообщил Сергей Собянин во время открытия обновленных участков в "Яузе".

Москва удостоилась Гран-при национальной премии "Умный город" в специальной категории "ИИ – человеку", рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По данным синоптиков, в последнюю пятидневку октября москвичей ожидают мокрый снег с дождем.

