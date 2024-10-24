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Новости

24 октября, 22:30

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

Новости часа: Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

Новости часа: вдоль реки Яузы обновили более 20 км гранитных набережных

Новости часа: в парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории

Новости часа: Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

Новости часа: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Новости часа: на востоке Москвы будет построен детский сад и спортивный комплекс

Собянин: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пойме реки Яузы создали самый большой линейный парк в Европе. Об этом сообщил Сергей Собянин во время открытия обновленных участков в "Яузе".

Москва удостоилась Гран-при национальной премии "Умный город" в специальной категории "ИИ – человеку", рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По данным синоптиков, в последнюю пятидневку октября москвичей ожидают мокрый снег с дождем.

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