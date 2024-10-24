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Новости

Новости

24 октября, 13:00

Новости

Новости часа: на востоке Москвы будет построен детский сад и спортивный комплекс

Новости часа: на востоке Москвы будет построен детский сад и спортивный комплекс

Собянин: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

Мэр Москвы: спорт стал естественной частью городского пространства столицы

Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Новости часа: Собянин рассказал о сборе предпринимателями гумпомощи для бойцов СВО

Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летием

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На востоке Москвы в рамках программы КРТ построят детский сад и спорткомплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 клинических исследований лекарств поддержала Москва за два года, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Мастер-классы на рыбных рынках Москвы посетили почти 10 тысяч детей, заявила заммэра Наталья Сергунина.

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