Новости часа: на востоке Москвы будет построен детский сад и спортивный комплекс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На востоке Москвы в рамках программы КРТ построят детский сад и спорткомплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 клинических исследований лекарств поддержала Москва за два года, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Мастер-классы на рыбных рынках Москвы посетили почти 10 тысяч детей, заявила заммэра Наталья Сергунина.